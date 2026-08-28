Haberler

Çin ve Endonezya'dan Stratejik Savunma İşbirliği Atağı

Çin ve Endonezya'dan Stratejik Savunma İşbirliği Atağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin-Endonezya savunma ve askeri kalkınma işbirliğini stratejik bir bakış açısıyla ilerletmek üzere Endonezya ile çalışacaklarını söyledi.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin- Endonezya savunma ve askeri kalkınma işbirliğini stratejik bir bakış açısıyla ilerletmek üzere Endonezya ile çalışacaklarını söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında iki tarafın, savunma teçhizatı ve teknolojisi, ortak tatbikat ve eğitimler, personel eğitimi ve deniz güvenliği konularında düzenli ve kurumsallaşmış tatbiki işbirliğini ilerleteceğini belirtti.

Zhang, iki ülkenin de kalkınması için sağlam güvenlik garantileri sağlayacak ve bölgesel istikrarda kilit rol oynayacak bu işbirliğinin, dönüşüm ve karışıklığın hakim olduğu dünyaya daha fazla istikrar, kesinlik ve yapıcı unsur katacağını ifade etti.

Çin ile Endonezya arasındaki savunma alanındaki işbirliğinin son yıllarda hem nitelik hem de verimlilik açısından geliştiğine işaret eden Zhang, bunun Küresel Güney ile önde gelen gelişmekte olan ülkeler arasındaki yeni savunma işbirliği türüne örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı