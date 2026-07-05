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Çin Donanmasına Ait Filo Vietnam'ı Ziyaret Edecek

Çin Donanmasına Ait Filo Vietnam'ı Ziyaret Edecek
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Qijiguang ve Kunlunshan gemileri, Vietnam donanmasının davetiyle temmuz başında Ho Chi Minh kentini ziyaret edecek.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Qijiguang ve Kunlunshan gemilerinden oluşan bir filo, temmuz ayı başında Vietnam'ın Ho Chi Minh kentini ziyaret edecek.

Çin Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin Vietnam donanmasının daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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