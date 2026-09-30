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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Filipinler'in sözde deniz haritasına karşı çıktı

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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Filipinler'in sözde deniz haritasına karşı çıktı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'in sözde güncellenmiş deniz haritasına karşı olduklarını açıkladı. Guo, Nansha Qundao'daki Zhongye Dao ve Mahuan Dao'nun Çin toprağı olduğunu, Filipinler'in eylemlerinin yasadışı ve hükümsüz olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'in Çin'in egemenliğine, hak ve çıkarlarına zarar veren her türlü eylemine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Filipinler Ulusal Denizcilik Konseyi'nin yayımladığı sözde güncellenmiş "deniz haritası" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu haritada, Çin'e ait Nansha Qundao'daki Zhongye Dao ve Mahuan Dao gibi ada ve resifler de yer alıyor.

Guo, "Zhongye Dao ve Mahuan Dao, Çin'e ait Nansha Qundao adalarının ve Çin topraklarının parçasıdır. Çin'in Nansha Qundao adaları ve bitişiğindeki sular üzerindeki egemenliği tartışmasızdır" dedi.

Filipinler topraklarının sınırlarının, çeşitli uluslararası antlaşmalarla belirlendiğini kaydeden Guo, Nansha Qundao adaları da dahil olmak üzere Çin'in Nanhai Zhudao adalarının bu sınırların kapsamına girmediğini vurguladı.

Guo, Filipinler'in, Nansha Qundao'daki çeşitli ada ve resifleri yasadışı olarak işgal ettiğini, kendi toprakları dışında sözde "Kalayaan Ada Grubu'nda" hak iddia ettiğini ve Çin'e ait Nansha Qundao bölgesindeki ada ve resifleri de içeren sözde bir "deniz haritası" yayımladığını ifade etti.

Guo, "Çin'in toprak egemenliğini ve Birleşmiş Milletler Şartı ile ilgili uluslararası yasaları ciddi şekilde ihlal eden söz konusu eylemler, yasadışı, geçersiz ve hükümsüzdür. Filipinler'in Çin'in egemenliğine ve hak ve çıkarlarına zarar veren her türlü eylemine kesinlikle karşıyız. Güney Çin Denizi'nde toprak egemenliğimizi ve denizcilik hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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