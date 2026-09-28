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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Ciakun, yapay zeka yönetiminde BM'nin temel rolünü savundu

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ABD ile yapay zeka diyaloğuna ilişkin küresel yönetimde temel rolü BM'nin oynaması gerektiğini vurguladı. Guo, ABD ile yapay zeka alanında hükümetler arası temasları sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin, ABD ile başlatılan yapay zeka diyaloğuna ilişkin, küresel yapay zeka yönetiminde temel rolü Birleşmiş Milletlerin (BM) oynaması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, Pekin ile Washington arasında kurulması öngörülen ikili diyalog mekanizmasının küresel yapay zeka yönetimi için etkili bir model olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in küresel yapay zeka yönetimine daima yapıcı ve sorumlu tarzda katıldığını ve kendi katkısını sağladığını ifade eden Sözcü Guo, "Bu alanda BM'nin temel rolü oynaması ve daha eşit ve adil bir küresel yapay zeka yönetim sistemi kurulması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

Guo, ABD ile yapay zeka alanında hükümetler arası temasları sürdürmeye hazır olduklarını, bunun küresel yapay zeka yönetimi için herkesin faydasına olacak ve iki ülke arasındaki saygı, adalet ile karşılıklılığa dayalı yapıcı stratejik istikrar ilişkisinin de doğasına uygun bir yol olduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 23-25 Eylül'de ABD'ye yaptığı ziyarette iki ülkenin, yapay zeka diyaloğu başlatılması ve bu teknolojiyle bağlantılı kazalar için iletişim kanalı kurulmasında anlaştıkları bildirilmişti.

ABD'nin dar anlamda yapay zeka güvenliğine yönelik risklerin kontrol edilmesine odaklanan, Çin'in ise daha kapsamlı bir küresel yapay zeka yönetimi oluşturulmasını savunan yaklaşım farkları bugüne dek bir diyaloğun sürdürülmesine engel olmuştu.

Çin, yapay zeka alanında çok taraflı işbirliği ile etik standartların ve insan kontrolünü güvenceye alacak prosedürlerin belirlenmesini içeren kapsamlı bir yapay zeka yönetimi anlayışını savunuyor. Yapay zeka yönetiminde BM'nin ana kanal olması gerektiğini savunan Pekin yönetimi, bu konuda uluslararası işbirliği pratiğini geliştirmek üzere temmuz ayında kendi öncülüğünde Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütünün (WAICO) kuruluşunu ilan etmişti.

Kaynak: AA
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