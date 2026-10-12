Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Mao, can kayıplarına neden olan saldırıdan endişe duyduklarını, sivillere yönelik saldırılara karşı olduklarını, taraflara diyalog çağrısı yaptıklarını söyledi.
BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, sivillere ve sivil tesislere yönelik saldırılara her zaman karşı olduklarını söyledi.
Mao basın toplantısında, "Ağır can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan saldırıyı kınıyor ve çatışmaların tırmanmasından ciddi endişe duyuyoruz" dedi.
Sözcü, ilgili taraflara bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınma, farklılıkları ve anlaşmazlıkları diyalog ve müzakerelerle çözme ve bölgede en kısa sürede barış ve istikrarı sağlama çağrısında bulundu.