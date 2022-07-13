Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dünya, Diğer Ülkelere Müdahaleye Yönelik "Abd Kurallarına" Karşı Çıkacak - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dünya, Diğer Ülkelere Müdahaleye Yönelik "Abd Kurallarına" Karşı Çıkacak

Xinhua - Güncel
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dünya, Diğer Ülkelere Müdahaleye Yönelik 'Abd Kurallarına' Karşı Çıkacak

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada dünyanın dört bir yanından insanın diğer ülkelerin içişlerine karışmaya yönelik "ABD kurallarına" karşı çıkacağını söyledi.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada dünyanın dört bir yanından insanın diğer ülkelerin içişlerine karışmaya yönelik "ABD kurallarına" karşı çıkacağını söyledi. Wang bu sözleri, günlük rutin basın toplantısında eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın basına yaptığı açıklamalarında diğer ülkelerde darbeler planlanmasına yardım ettiği yönündeki ifadelerine ilişkin yorumunun sorulmasını üzerine dile getirdi. Wang, "Eski üst düzey ABD yetkililerinin yabancı ülkelerde darbeler planladıklarını itiraf etmesi şaşırtıcı değil" dedi. Wang, bunun sadece diğer ülkelerin içişlerine karışmanın ve diğer ülkelerin yönetimlerini değiştirmenin ABD hükümetinin "tüzüğü" ve dünyanın dört bir yanından insanın karşı çıkacağı "ABD kurallarının" bir parçası haline geldiğini gösterdiğini kaydetti.

Xinhua / Güncel

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