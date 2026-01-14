Haberler

Çin, Tayland'daki Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziyelerini İletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayland'da bir trenin inşaat vincine çarpması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Kazada en az 31 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi yaralandı.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayland'da bir trenin inşaat vincine çarpması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduklarını söyledi.

Çarşamba günü Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bir yolcu treninin hat üzerine çökmüş bir inşaat vincine çarpması sonucu en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı bildirilmişti

Aynı gün Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, "Durumu yakından takip ediyoruz" diyen Mao, kazanın nedenine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül'e son veda
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç