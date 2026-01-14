Çin, Tayland'daki Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tayland'da bir trenin inşaat vincine çarpması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduklarını söyledi.

Çarşamba günü Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bir yolcu treninin hat üzerine çökmüş bir inşaat vincine çarpması sonucu en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı bildirilmişti

Aynı gün Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, "Durumu yakından takip ediyoruz" diyen Mao, kazanın nedenine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirtti.