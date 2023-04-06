Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi Tek Çin İlkesine Uymaya Çağırıyoruz

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü, Taiwan lideri Tsai Ing-wen'in ABD üzerinden yaptığı "transit geçiş" hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamanın tam metni şöyle:

Son günlerde ABD, Çin'in yaptığı sert açıklamaları ve tekrarlanan uyarıları hiçe sayarak inatla Tsai Ing-wen'in ABD üzerinden "transit geçişine" ve Tsai ile ABD hükümetinin üçüncü en yüksek rütbeli yetkilisi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki üst düzey görüşmeye izin verdi. ABD ayrıca ABD'li yetkililerin ve kongre üyelerinin de Tsai ile temas kurmasına izin verdi ve Tsai'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" amaçlayan ayrılıkçı açıklamalar yapması için bir platform sağladı.

Özünde, ABD, Taiwan makamlarıyla işbirliği yaptı ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçıların ABD topraklarında siyasi faaliyetler yürütme, ABD ile Taiwan arasında resmi etkileşim kurma ve ABD ile Taiwan arasındaki asli ilişkileri bir üst seviyeye çıkarma girişimlerine göz yumdu.

Bu tür eylemler, tek Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisiyle getirilen hükümleri ciddi şekilde ihlal etmiştir. Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal etmiş ve ayrılıkçı güçlere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönünde ciddi şekilde yanlış sinyaller göndermiştir. Çin, bu eylemlere şiddetle karşı çıkıyor ve sert şekilde kınıyor.

Tek Çin ilkesi, uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir normdur ve Çin ile ABD'nin diplomatik ilişkiler kurması ve geliştirmesinin ön koşulunu ve temelini oluşturur. ABD, Çin'le birlikte yayımladığı üç ortak bildiride, Taiwan ile resmi olmayan ilişkiler sürdürme konusunda kesin taahhütlerde bulundu.

Bununla birlikte, uzun bir süre boyunca ABD inatla "Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanma" stratejisine bağlı kaldı ve verdiği taahhütleri ihlal etti. ABD, Çin'in bu kırmızı çizgisine amansızca meydan okudu, Taiwan ile resmi etkileşim, Taiwan'a silah satışı ve askeri gizli anlaşma gibi konularda provokasyonlar yapmanın yanı sıra Taiwan'ın sözde "uluslararası alanını" genişletmesine yardımcı oldu ve tek Çin ilkesini sürekli olarak belirsizleştirip içini boşalttı.

Tsai, göreve geldiğinden beri tek Çin ilkesini somutlaştıran 1992 Mutabakatı'nı tanımayı reddetti; adada "Taiwan'ın bağımsızlığını" amaçlayan çeşitli ayrılıkçı sözler ve eylemlere göz yumdu, bu eylemleri destekledi ve teşvik etti; ve çeşitli kılıflar altında artan "bağımsızlığı" ilerletmeye çalıştı. Sonuç olarak, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler ciddi şekilde gerginleşti.

Taiwan meselesi, Çin'in temel çıkarlarının tam merkezindedir ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgidir. "Taiwan'ın bağımsızlığı", Taiwan Boğazı boyunca barış ve istikrarla kesinlikle bağdaşmaz ve hiçbir yere varmayan bir yoldur. ABD ile Taiwan arasındaki ciddi şekilde hatalı gizli anlaşma eylemlerine yanıt olarak Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve etkili önlemler alacaktır.

ABD'yi bir kez daha tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildiri hükümlerine uymaya, "Taiwan'ın bağımsızlığını" veya "iki Çin"i veya "bir Çin, bir Taiwan"ı desteklememe taahhüdüne göre hareket etmeye, Taiwan ile her türlü resmi etkileşimi derhal durdurmaya, Taiwan ile asli ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmayı, Taiwan Boğazı'nın iki yakasında gerilim yaratmayı, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmayı ve yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlemeyi bırakmaya çağırıyoruz.