Çin Dışişleri Bakanı Wang, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı ile Görüştü

YENİ DELHİ, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Nizamipour ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede, ABD ve İran arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından iki ülke arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda teknik görüşmeler başlatılmasını ve müzakerelerin bir sonraki aşamasına ilişkin mekanizma konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

14 maddelik Mutabakat Zaptı'nın temel hükümlerinin kolay elde edilmediğini belirten Wang, mutabakatın etkin şekilde korunup uygulanmasının güçlükle sağlanan ateşkesi pekiştireceğini, İran-ABD ilişkileri açısından yeni ufuklar açacağını ve Ortadoğu'ya yeniden barışın gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İran'ın kapsamlı stratejik ortağı olarak her zaman adil bir tutum sergilediklerini ve barışa katkıda bulunan tüm çabaları desteklediklerini kaydeden Wang, İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu koruma çabalarına, ayrıca Körfez ülkeleri ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine destek verdiklerini söyledi.

Wang, Çin'in kendi yöntemleriyle yardımda bulunmayı ve bölgesel barış ve huzurun bir an önce yeniden sağlanmasında yapıcı rol oynamayı sürdürmeye istekli olduğunu vurguladı.

Çin-İran ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirip geliştirdiklerini söyleyen Wang, üst düzey etkileşimi artırmak, karşılıklı siyasi güveni sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere İran ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Nizamipour ise Ortadoğu'daki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakereler hakkında Wang'a bilgi verdi ve İran ile ABD arasında imzalanan ilk aşama mutabakat zaptının etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasında Çin'in önemli rol oynamayı sürdürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Çin ile ilişkilere her zaman büyük önem verdiklerini ve Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde oynadığı olumlu rolü takdir ettiklerini belirten Nizamipour, İran'daki tüm kesimlerin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesini desteklediğini ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını yineleyen Nizamipour, birlikte ortak zorlukların üstesinden gelmek üzere Çin ile tüm düzeylerde etkileşimi daha da geliştirmeye, karşılıklı desteği güçlendirmeye, işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmaya ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Wang ve Nizamipour, 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Temsilciler Toplantısı'na katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua