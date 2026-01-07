Çin Dışişleri Bakanı 7-12 Ocak'ta Etiyopya, Somali, Tanzanya ve Lesotho'yu Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 7-12 Ocak tarihleri arasında ilgili ülkelerin daveti üzerine Etiyopya, Somali, Tanzanya ve Lesotho'ya ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın Afrika Birliği merkezinde düzenlenecek Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın açılış törenine de katılacağını söyledi.

Sözcü böylelikle, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın geleneği doğrultusunda, yılın ilk yurt dışı ziyaretinin 36. kez Afrika'ya yapılacağını vurguladı.