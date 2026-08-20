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Çin ve Şili Dışişleri Bakanları Pekin'de Görüştü

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Çin ve Şili dışişleri bakanları Pekin'de bir araya geldi; Wang, üst düzey siyasi güven ve temel çıkarlarda karşılıklı destek vurgusu yaparken, Mackenna tek Çin ilkesine bağlılık ve işbirliğinin genişletilmesi mesajı verdi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang, Çin'in başkenti Beijing'de Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna ile bir araya geldi, 19 Ağustos 2026.

Wang, Çin ve Şili'nin her düzeyde etkileşimleri sürdürmesi, üst düzey karşılıklı siyasi güveni pekiştirmesi ve temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Mackenna ise Şili'nin yeni hükümetinin tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu belirterek, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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