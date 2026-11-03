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Çin Dışişleri Bakanı Wang, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bakıri ile görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bakıri ile görüştü
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BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkent Beijing'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkent Beijing'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, pazartesi günkü görüşmede, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ortadoğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik inisiyatif ve önerileri doğrultusunda hareket ederek bölgede barışı yeniden tesis etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Diyalog ve müzakerenin çözümün anahtarı olduğunu vurgulayan Wang, tüm tarafların hem halklarına hem de tarihe karşı taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle ortak bir noktada buluşması ve yeniden çatışmaya yönelmek yerine rasyonel ve pragmatik bir yaklaşımla siyasi çözüm için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası ortamda yaşanan çalkantılara ve değişimlere rağmen Çin-İran ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğine dikkat çeken Wang, bunun hem iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini hem de Küresel Güney ülkelerinin dayanışma ve işbirliği yönündeki beklentileriyle örtüştüğünü ifade etti.

Egemenlik ve güvenliğini koruma konusunda İran'a destek verdiklerini kaydeden Wang, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ilerletmek üzere İran ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İran'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacağını, güç siyasetine ve tehditlere karşı koyacağını belirten Bakıri ise tüm taraflarla diyalog ve müzakere yürütmeye ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına aktif katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin ortaya koyduğu inisiyatif ve önerileri ve Çin'in çok taraflılığa yönelik kararlı tutumunu takdir ettiklerini belirten Bakıri, Çin'in uluslararası ve bölgesel barışın sağlanmasında daha büyük rol oynamasını beklediklerini söyledi. Bakıri, İran'ın Çin ile ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmeye ve uluslararası ve çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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