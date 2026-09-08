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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Beijing'de Meksika Dışişleri Bakanı Alvarez ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Beijing'de Meksika Dışişleri Bakanı Alvarez ile görüştü
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BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede, Çin-Meksika ilişkilerini her zaman Küresel Güney ülkeleri arasındaki birlik ve işbirliğine yönelik stratejik bakış açısıyla değerlendirip ilerlettiklerini söyledi.

Meksika'nın, tek Çin ilkesine uzun süredir devam eden kararlı bağlılığını takdirle karşıladıklarını belirten Wang, bağımsızlık ve özerkliğini koruma, egemenlik ve güvenliğini savunma ve dış müdahaleye karşı çıkma konularında Meksika'ya destek verdiklerini ifade etti.

Wang, liderler diplomasisinin, Çin-Meksika ilişkilerine yön verilmesinde hayati bir rol oynadığını kaydetti.

Wang, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Meksika kapsamlı stratejik ortaklığının sürekli ve derinlemesine gelişimini teşvik etmek üzere Meksika ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Çin ve Meksika'nın, birçok uluslararası ve bölgesel meselede benzer pozisyonları paylaştığını hatırlatan Wang, iki ülkenin ilgili meşru çıkarlarını korumak üzere uluslararası ve çok taraflı platformlarda Meksika ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Alvarez ise Çin'in önerdiği Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni takdir ettiklerini, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının yetkisini desteklediklerini söyledi.

Alvarez, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek ve Meksika-Çin işbirliğinde yeni başarıları ortaklaşa teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapıp öncü rol üstlenmesini desteklediklerini kaydeden Alvarez, uluslararası çok taraflı sistemi ortaklaşa korumak üzere Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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