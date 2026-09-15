Çin Dışişleri Bakanı, Letonyalı mevkidaşıyla ikili ilişkileri ele aldı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Letonyalı mevkidaşı Baiba Braze ile telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

Braze, pazartesi günkü görüşmede, Letonya ve Çin'in diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yılını kısa süre önce birlikte kutladığını belirterek, iki ülkenin uzun yıllardır iyi ilişkiler ve somut işbirliği içinde olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı platformlarda da yakın işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Braze, ikili ilişkilerin gelişimini sürdürmek üzere Çin ile iletişim ve etkileşimi daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Nepal'de ve Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen heyelanların ardından 33 Letonya vatandaşının halen kayıp olduğunu belirten Braze, Çin'in afet sonrası sağladığı bilgiler ve yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra kayıp kişilerin ailelerine ilettiği içten üzüntü ifadeleri için de teşekkür etti.

Braze, Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve heyelan sonrası çalışmaları ortaklaşa yürütmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang ise Nepal tarafında bir buzulun çökmesiyle tetiklenen sel ve heyelanların, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin kaybolmasına yol açtığını söyledi.

Wang, heyelanın ardından haber alınamayan 33 Letonya vatandaşına değinerek, Avrupa ülkeleri arasında en fazla kayıp kişinin Letonya'dan olduğunu belirtti. Wang, yaşanan trajedi nedeniyle Letonya'ya, özellikle de kayıp kişilerin yakınlarına bir kez daha içten üzüntülerini iletti.

Çin'in hem kendi vatandaşlarına hem de yabancılara eşit muamele ettiğini ve yardım sağlamak için her türlü çabayı gösterdiğini belirten Wang, Letonya ve diğer ülkelerin kayıp vatandaşlarına yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdürmek ve heyelan sonrası çalışmaları uygun şekilde yürütmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çin ve Letonya'nın coğrafi olarak birbirinden uzak olmasına rağmen iki halk arasında köklü bir dostluk bulunduğunu belirten Wang, Çin'in Letonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine eşit şekilde yaklaştığını, karşılıklı saygıyı sürdürdüğünü ve ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Çin'in Letonya vatandaşlarına yönelik tek taraflı vize muafiyeti politikasının Letonya'ya duyulan güveni yansıttığını belirten Wang, iki ülke halkları arasındaki etkileşimin giderek arttığını ve somut işbirliğinin sürekli genişlediğini ifade etti.

Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yılını bir fırsat olarak değerlendirerek Çin-Letonya ilişkilerini daha da zenginleştirmek üzere Letonya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua