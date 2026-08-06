Çin'den Cezayir'e Taziye Mesajı

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cezayir'in kuzeyindeki Boumerdes vilayetinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'a taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü gönderdiği mesajda, kazanın çok sayıda can kaybına yol açtığını belirterek hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Wang ayrıca, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.

31 Temmuz'da Boumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua