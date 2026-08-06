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Çin'den Cezayir'e Taziye Mesajı

Çin'den Cezayir'e Taziye Mesajı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cezayir'in Boumerdes vilayetinde meydana gelen ve 27 kişinin ölümüne, 42 kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazası nedeniyle Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf'a taziye mesajı gönderdi. Wang, hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cezayir'in kuzeyindeki Boumerdes vilayetinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'a taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü gönderdiği mesajda, kazanın çok sayıda can kaybına yol açtığını belirterek hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu. Wang ayrıca, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.

31 Temmuz'da Boumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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