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Çin Dışişleri Bakanı, Brezilya Devlet Başkanı'nın Başdanışmanı ile görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı, Brezilya Devlet Başkanı'nın Başdanışmanı ile görüştü
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BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı'nın Başdanışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı'nın Başdanışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang çarşamba günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda Çin-Brezilya ilişkilerinin son yıllarda ileriye doğru önemli bir sıçrama kaydederek, kapsamlı stratejik ortaklıktan ortak geleceğe sahip bir topluluğa dönüştüğünü söyledi.

Wang, Çin ve Brezilya'nın işbirliğini derinleştirmeye ve önemli uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik koordinasyonu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Amorim ise iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek ve daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip bir Brezilya-Çin topluluğunun inşasına yeni içerikler kazandırmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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