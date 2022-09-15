Çin, Dış Ticareti ve Yabancı Yatırımı İstikrara Kavuşturmaya Kararlı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlığında Salı günü yapılan Devlet Konseyi yürütme toplantısında alınan karara göre Çin, ekonomik toparlanmanın temelini sağlamlaştırmak amacıyla dış ticareti ve dış yatırımı istikrara kavuşturmak için ek önlemler alacak. Çin'in temel ulusal politikası olarak açılımın ve dış ticaretin, istikrarlı büyüme ve istihdam için güçlü bir dayanak olduğuna dikkat çekilen toplantıda, dış ticaret ve yabancı yatırımı istikrara kavuşturmak için çabaların iki katına çıkarılmasının zorunluluğu vurgulandı. Li, "İthalat ve ihracatta dikkate değer bir yavaşlama ile birlikte dış ticareti ve yabancı yatırımı istikrarlı tutma konusunda büyük bir baskıyla karşı karşıyayız. İlk ve en önemli konu, Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), Çin Uluslararası İthalat Fuarı, denizaşırı depolar ve sınır ötesi e-ticaret gibi mevcut tüm politika önlemleri sonuna kadar kullanarak işletmelerin siparişlerinin güvence altına alınmasına yardımcı olmaktır" dedi.

Toplantıda, işletmeleri siparişleri koruma ve pazar varlığını genişletme konusunda destekleme ihtiyacı vurgulandı. Dış ticaret şirketlerine enerji, işgücü arzı ve lojistiğin sağlanması için daha güçlü çaba gösterilecek. Sözleşmelerin yapılmasını sağlamak için gerektiğinde tam destek verilecek. Uluslararası ekonomik işbirliği ve dış ticaret için özel fonlar daha hızlı bir şekilde tamamen kullanılacak. Firmaların yurtdışı fuarlarına katılmaları ve iş görüşmeleri yapmaları için hizmetler iyileştirilecek. Yeni dış ticaret biçimleri teşvik edilecek. Sınır ötesi e-ticaret için bir dizi yeni entegre pilot bölge gecikmeksizin kurulacak. Denizaşırı depoların inşasına daha fazla destek verilecek. Yük aktarma ve geliş ve gidiş nakliyesini hızlandırmak için iç bölgeler ile kıyı limanları arasındaki yük taşımacılığının yanısıra yurtiçi kara taşımacılığı daha verimli hale getirilecek. Sanayi ve tedarik zincirleri güvende tutulacak. Liman hizmetleri için haksız ücretler kalıcı olarak kaldırılacak.

Başbakan Li, "Yabancı yatırımı harekete geçirmek ve güven ve beklentileri desteklemek için kritik öneme sahip imza projeleri gecikmeden hayata geçirmeliyiz" dedi. Yabancı sermayeli önemli projelerin başlatılmasını hızlandırmak için üretim faktörlerinin tedariki sağlanacak. Yabancı şirketlerde istihdam edilen işletme personeli ve teknisyenlerin yanı sıra ailelerinin sınırdan giriş çıkışlarını kolaylaştıracak ilave tedbirler alınacak. Dış ticarette ve dış yatırımda önde gelen eyalet bölgelerinin sorumluluklarını artırması ve temel rollerini daha iyi oynamaları gerekiyor. İlgili departmanların koordinasyon ve hizmetleri geliştirmesi gerekiyor. Li, "Doğu kıyı eyaletleri, ülkemizin dış ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. Dış ticaret ve yabancı yatırımın istikrarlı performansına yönelik kendi paylarına düşeni yapmak için öncü rollerinin tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor" dedi. Toplantıda ayrıca, imalat sektöründeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve serbest meslek sahibi hanelerin beş vergi ve iki ücret ödemesinin (yani, kurumlar vergisi, gelir vergisi, yurtiçi katma değer vergisi, iç tüketim vergisi ve kentsel bakım ve inşaat vergisinin yanı sıra eğitim ek ücreti ve yerel eğitim ek ücretinin) ertelenebileceğine karar verildi. Süresi dolan ertelemeler 1 Eylül'den başlayarak dört ay daha uzatılacak. Düzenleme, 440 milyar yuan (63,66 milyar ABD doları) vergi indirimi sağlayacak.