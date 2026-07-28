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Şi ve Pellegrini stratejik ortaklığı güçlendirme sözü verdi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Pekin’de görüştü. İki lider, ticaret ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi ve stratejik ortaklığı sağlamlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in başkenti Pekin'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi.

Xinhua ajansının haberinde, Şi'nin, Çin'e resmi ziyarette bulunan Pellegrini ile görüştüğü belirtildi.

Pellegrini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Şi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve "Slovakya ile Çin arasında daha sağlam köprüler kurma" konusundaki ortak hedeflerini teyit ettiklerini aktardı.

Slovakya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak ticaret, yatırım, teknoloji, bilim, yükseköğretim ve turizm alanlarında işbirliğini genişletmeye kararlı olduğunu vurgulayan Pellegrini, "Gelecek, yeniliği benimseyen, bilgiye yatırım yapan ve uluslararası işbirliğini teşvik eden uluslara aittir." ifadesini kullandı.

Pellegrini, Şi'yi Slovakya'ya davet ettiğini belirterek, Şi ile görüşmesini her iki ülkeye de fayda sağlayacak ve küresel işbirliğine katkıda bulunacak ortaklık yolunda atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'in X'ten yaptığı açıklamada da görüşmede, Şi'nin iki ülke arasında derin ve sağlam bir dostluk bulunduğunu belirttiği aktarıldı.

Çin'in Slovakya ile karşılıklı saygı, güven, menfaat, eşitlik ve istikrar ilkelerini temel alan stratejik ortaklık geliştirmek için işbirliği yapmaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, "Çin, AB'yi her zaman ortak olarak görmekte ve AB ile ilişkilerini samimiyet ve iyi niyetle geliştirmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Slovakya'nın, Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini desteklemede yapıcı rol oynamasının beklendiği belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Şi'nin davetlisi olarak dün ülkeye gelen Pellegrini, 2024'te göreve başlamasından bu yana Çin'e ilk resmi ziyaretini yapıyor.

Kaynak: AA
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