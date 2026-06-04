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Çin, Taiwan Bölgesini Ziyaret Eden Yeni Zelanda Milletvekillerine Ülkeye Giriş Yasağı Getirdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan'ı ziyaret eden bazı Yeni Zelanda milletvekillerine ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Sözcü, bu ziyaretlerin tek Çin ilkesini ihlal ettiğini ve kırmızı çizgiyi aşanların bedel ödeyeceğini vurguladı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret eden bazı Yeni Zelanda milletvekillerine ülkeye giriş yasağı getirildiğini söyledi.

Mao, perşembe günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretlerin tek Çin ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, Taiwan meselesinde kırmızı çizgiyi aşan herkesin bunun bedelini ödemek zorunda olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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