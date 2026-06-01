Çin, Sel Döneminin Başlamasıyla Afet Önleme Çalışmalarına Hız Verdi

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, haziran ayında ülkenin birçok bölgesinde normalin üzerinde yağış beklendiğini ve sel riskinin arttığını belirterek, afet önleme çalışmalarının yoğunlaştırılması talimatı verdi. Bakanlık, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, sel döneminin başlamasıyla birlikte ilgili birimlere afet önleme çalışmalarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

Resmi hava durumu tahminlerine göre, haziran ayında Çin'in kuzeydoğu, doğu, güney ve güneybatı bölgelerinin normalin yüzde 10 ila 20 üzerinde yağış alması bekleniyor. Bu durumun, Yangtze Nehri'nin orta kesimleri ile İnci Nehri havzasındaki bazı bölgelerde sel riskini artıracağı belirtiliyor.

Sel durumunun "ciddi ve karmaşık" olabileceği uyarısında bulunan bakanlık, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca ekiplerin ve uzmanların anında müdahale için sahada görevlendirileceğini vurguladı.

Bakanlık, yüksek riskli nehir havzalarındaki büyük barajların sel kontrolü ve afet yardımı konusundaki rollerini tam olarak yerine getirmeleri gerektiğini vurgularken, kritik setlerdeki devriye ve denetimlerin artırılması uyarısında bulundu.

Bakanlık ayrıca, bilgi paylaşımını artırmak ve teknik desteği güçlendirmek amacıyla acil durum yönetimi ve meteoroloji yetkilileriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
