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Çin: Nükleer Denizaltıdan Stratejik Füze Denemesi Öncesinde İlgili Ülkelere Bildirimde Bulunuldu

Çin: Nükleer Denizaltıdan Stratejik Füze Denemesi Öncesinde İlgili Ülkelere Bildirimde Bulunuldu
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Çin Savunma Bakanlığı, nükleer denizaltıdan stratejik füze deneme atışı yapıldığını ve öncesinde ilgili ülkelere bildirimde bulunulduğunu açıkladı. Denemenin yıllık eğitim programının parçası olduğu ve uluslararası hukuka uygun gerçekleştirildiği belirtildi.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, nükleer denizaltıdan stratejik füze deneme atışı öncesinde ilgili ülkelere bildirimde bulunulduğunu belirterek, bu adımın Çin silahlı kuvvetlerinin açıklık ve şeffaflığını ortaya koyduğunu söyledi.

Chen, salı günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu füze denemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deneme atışının yıllık askeri eğitim programının rutin bir parçası olduğunu ve uluslararası hukuk ile uluslararası uygulamalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Chen, denemede beklenen sonuçların elde edildiğini ifade etti.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna ve savunma odaklı ulusal savunma politikasına bağlı kaldığını belirten Chen, ülkesinin öz savunmaya dayalı nükleer strateji izlediğini, nükleer kapasitesini ulusal güvenlik için gerekli asgari düzeyde tuttuğunu ve hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışına girmediğini vurguladı.

Chen ayrıca, Çin'in nükleer güçlerini modernleştirme çabalarının ulusal stratejik güvenliği korumayı ve küresel stratejik istikrarı sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, donanmaya ait stratejik bir nükleer denizaltının pazartesi günü Beijing saatiyle 12.01'de atlayıcı içermeyen savaş başlığı taşıyan stratejik bir füzeyi Pasifik Okyanusu'nun açık sularındaki belirlenen bölgeye doğru başarıyla fırlattığını ve füzenin hedeflenen sulara tam isabetle düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
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