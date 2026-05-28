Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Küba Halkının Haklı Davasını Desteklemeye Devam Edeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı: Küba Halkının Haklı Davasını Desteklemeye Devam Edeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta Kübalı mevkidaşı ile görüştü. Wang, Çin'in Küba'nın egemenliğini ve ekonomik kalkınmasını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez ise ABD ambargosunun ülkesini zor durumda bıraktığını söyleyerek Çin'in desteğine teşekkür etti.

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in adaleti savunarak Küba'nın yanında durmaya, Küba halkının haklı davasını desteklemeye ve ülkenin ekonomik kalkınması ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü New York'ta Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi" konulu üst düzey toplantıya katıldığı için Bruno Rodriguez'e teşekkür etti.

Wang, söz konusu toplantının tüm tarafların ortak beklentilerini yansıttığını ve geniş çapta yankı bulup destek gördüğünü belirterek, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması için her ülkenin egemenliği ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi ile güç siyaseti ve zorbalığa karşı çıkılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Küba'yı BM Güvenlik Konseyi üst düzey toplantısına davet ettiği için Çin'e teşekkürlerini sunan Rodriguez, ülkesinin devrimden bu yana en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını ve bunun temel nedeninin ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka ile yaptırımlar olduğunu söyledi.

Rodriguez, Çin'in Küba'nın egemenliği ve güvenliğine verdiği kararlı destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, zor dönemlerde Küba'nın yanında duran Çin'e minnettar olduklarını ifade etti.

Çin'in desteğinin iki ülke arasındaki özel dostluğu açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Rodriguez, Taiwan, Xinjiang ve Hong Kong meselelerinde Çin'in haklı tutumunu desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Rodriguez ayrıca, sosyalist davayı ilerletmek ve uluslararası adalet ile hakkaniyeti savunmak amacıyla Çin ile stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Google çalışanına “gizli bahis” operasyonu! Gözaltına alındı

Şirket bilgileriyle bahis oynadı, yüz binlerce doları cebe indirdi
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı

Ülke şokta! Evinde hükümete ait 2 milyar liralık altın ele geçirildi
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Kabus geri döndü! Sessiz tehlike şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı