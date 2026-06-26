Çin: Japonya'nın Çin'in Savunma Harcamalarıyla İlgili İddiaları Asılsızdır

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya Savunma Bakanı'nın Çin'in savunma harcamalarının şeffaflığını sorgulamasını kabul etmediklerini belirterek, söz konusu ifadeleri karalama ve komplo teorisi diye nitelendirdi.

Zhang perşembe günü basın toplantısında, Çin'in askeri harcama verilerinin her zaman şeffaf ve açık olduğunu vurguladı.

Savunma harcamalarının "makul, ılımlı ve ölçülü seviyede" seyrettiğini belirten Zhang, bu harcamaların yıllardır ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,5'inin altında kaldığına dikkat çekti.

Zhang, Japonya'nın savunma bütçesinin ise 14 yıldır kesintisiz şekilde hızla arttığını ve GSYİH'sinin yüzde 2'sine ulaştığını vurguladı.

Japonya'nın halkın dikkatini yeniden militarize olma girişimlerinden başka yöne çekmek amacıyla Çin'in askeri harcamalarıyla ilgili komplo teorileri uydurduğunu söyleyen Zhang, Japonya'nın neo-militarist eğilimlerini uluslararası topluma açıklaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua