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Çin: Japonya ile Filipinler'in Sözde Deniz Yetki Alanı Müzakereleri Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya ve Filipinler'in Çin'in katılımı olmaksızın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlatmasını uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi. Zhang, Taiwan'ın doğusundaki sularda Çin'in münhasır ekonomik bölgesi bulunduğunu vurgulayarak, kolluk devriyelerinin meşru olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya ve Filipinler'in, Çin'in katılımı olmaksızın sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlatmasına sert tepki gösterdi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, söz konusu müzakerelerin hem Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku hem de uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in denizcilikten doğan hak ve çıkarlarını ağır biçimde çiğnediğini belirtti.

Japonya ve Filipinler'in deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini ilan ettikleri deniz alanının, Taiwan'ın doğusunda yer aldığına dikkat çeken Zhang, söz konusu sularda Çin'in münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının bulunduğunu vurguladı.

Zhang, Çin'in, Japonya ile Filipinler'in sözde münhasır ekonomik bölgeler konusunda yürüttüğü müzakereler sırasında, Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda kolluk operasyonları yürütmesi ve ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın adadaki temsilciliklerinin bu operasyonların bölgesel gerilimi tırmandırdığını iddia etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in söz konusu sularda yürüttüğü kolluk kuvvetleri devriyelerinin yasalara uygun, haklı ve gerekli olduğunu kaydeden Zhang, söz konusu devriyelerin ülkenin toprak egemenliği ve denizcilikten doğan hak ve çıkarlarını korumak için aldığı meşru önlemler olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Neyin doğru neyin yanlış olduğunu, sesi daha yüksek çıkan kişi belirleyemez. Japonya ve Filipinler ihlalde bulunmuş ve provokasyon yapmıştır. Müttefiklerini Çin'e baskı uygulama yönünde kışkırtmak da işe yaramayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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