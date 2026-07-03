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Çin: Japonya'nın Sözde Özgür ve Açık Hint-Pasifik Vizyonunun Asıl Amacı Bölme ve Cepheleşme Yaratma

Çin: Japonya'nın Sözde Özgür ve Açık Hint-Pasifik Vizyonunun Asıl Amacı Bölme ve Cepheleşme Yaratma
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya Başbakanı'nın 'özgür ve açık Hint-Pasifik' vizyonunun asıl amacının bölünme ve cepheleşme olduğunu belirterek, bölge ülkelerini işbirliği ve istikrar çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin dile getirdiği sözde "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunun açıklık ve özgürlüğü savunuyor gibi görünse de asıl amacının bölünme ve cepheleşme olduğunu söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında, Filipinler, Vietnam ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu ülkeleri ziyaret eden Japon yetkililerin, sözde "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunun yeni versiyonunu tanıtmak amacıyla her düzeyde yoğun lobi faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, bunun bölge ülkelerinin barış, kalkınma ve işbirliğine yönelik ortak arzularına ters düştüğünü ifade etti.

Asya-Pasifik bölgesinin çalkantıya değil istikrara ihtiyaç duyduğunu, bölünme yerine işbirliğine önem verdiğini söyleyen Guo, "İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması, Asya-Pasifik bölgesinde refah ve istikrarın temelini oluşturmaktadır ve bölge ülkelerinin ortak sorumluluğudur" dedi.

Guo, bölge ülkelerinin her zamankinden daha fazla sağduyulu davranması, birlik içinde hareket etmesi, Asya-Pasifik işbirliğinin doğru yönünü sürdürmesi, diyalog ve istişare yoluyla karşılıklı güveni güçlendirmesi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğiyle huzuru koruması ve müreffeh, istikrarlı, açık, birbirine bağlı, herkesin yararına olan, kapsayıcı, birlik içinde ve karşılıklı destek temelinde bir Asya-Pasifik inşa etmek üzere birlikte çalışmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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