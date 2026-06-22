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Çin: İran ve ABD'nin Müzakerelerde Yakalanan İvmeyi Sürdürmesini Bekliyoruz

Çin: İran ve ABD'nin Müzakerelerde Yakalanan İvmeyi Sürdürmesini Bekliyoruz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ve ABD'nin müzakerelerde yakalanan ivmeyi sürdürmesini ve olumlu ilerleme için ortak çaba göstermesini beklediklerini belirtti. Guo, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuk çabalarını da desteklediklerini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ve ABD'nin müzakerelerde yakalanan ivmeyi sürdürmesini ve görüşmelerde olumlu ilerleme kaydetmek üzere ortak çaba sergilemeye devam etmesini beklediklerini söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında Pakistan, Katar ve diğer tarafların müzakerelerdeki arabuluculuk çabalarını desteklediklerini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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