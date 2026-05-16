Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı Bir An Önce Yeniden Açılmalı

Çin Dışişleri Bakanı: Hürmüz Boğazı Bir An Önce Yeniden Açılmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. ABD ve İran'ı diyaloga çağıran Wang, Çin'in barış sürecinde yapıcı rol oynayacağını vurguladı.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çinin ateşkesin korunması temelinde Hürmüz Boğazı'nın bir an önce yeniden açılması gerektiğini savunduğunu belirterek, boğazla ilgili sorunların kalıcı çözümünün kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesten geçtiğini ifade etti.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran'ı, nükleer mesele de dahil olmak üzere aralarındaki görüş ayrılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye devam etmeye teşvik ettiklerini kaydeden Wang, Çin'in barış görüşmelerini desteklemek için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

Wang ayrıca, Ortadoğu'da savaşın bir an önce sona ermesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için Çin'in yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor

Üçüncü sezon onayı almıştı: Reyting rekortmeni dizi final yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler

Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu

Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var