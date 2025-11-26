Haberler

Çin'den Güvenli Lityum Batarya Uçuşu: Yeni Aktif Güvenlik Sistemiyle İlk Pilot Deneme

Çin'den Güvenli Lityum Batarya Uçuşu: Yeni Aktif Güvenlik Sistemiyle İlk Pilot Deneme
Güncelleme:
Çin, yeni geliştirilen aktif güvenlik sistemiyle donatılmış lityum güç bataryaları taşıyan kargo uçağını başarıyla havalandırdı. Uçuş, riskli enerji ürünlerinin hava yoluyla taşınmasında verimlilik artışı sağlarken, bu teknolojinin tedarik zincirini güçlendirmesi bekleniyor.

WUHAN, 26 Kasım (Xinhua) -- Yeni geliştirilen aktif güvenlik sistemiyle donatılmış lityum güç bataryaları taşıyan bir kargo uçağı, Çin'in orta kesimindeki bir havalimanından ilk kez havalandı. Salı günü gerçekleştirilen uçuş, riskli enerji ürünlerinin hava yoluyla güvenli şekilde taşınması konusunda yaşanan küresel darboğazların çözüme kavuşturulmasında bir atılım olarak değerlendiriliyor.

SF Express'e ait kargo uçağı, Hubei eyaletinde bulunan ve Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Aynı gün güç bataryası hava lojistiği tedarik zincirleri konusunda Ezhou'da düzenlenen seminerde de sektör uzmanları ve şirket temsilcileri, gelişmenin önündeki darboğazları ve çözüm yollarını ele aldı.

Dünyanın en büyük güç bataryası üreticisi olan Çin'in lityum batarya sektörünün toplam üretimi 2024'te 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 170 milyar ABD doları) aştı. Verilere göre Çin'in lityum batarya hava taşımacılığı hacmi de 2024'te önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,26 artışla 645.000 tona ulaştı.

Bununla birlikte bu malzemelerin, yanma ve patlama riski nedeniyle yönetmeliklerde yüksek riskli kargo olarak tanımlanması, lojistik verimliliği kısıtlıyor.

Bu sorunları çözme amacıyla, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) kilit öneme sahip ulusal araştırma ve geliştirme inisiyatifi olarak listelenen proje, batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi ve Çin Sivil Havacılık Bilim ve Teknoloji Akademisi'nin katılımıyla Chongqing Jiaotong Üniversitesi'nin liderliğinde yürütülüyor.

Projenin başkanlığını yürüten Chongqing Jiaotong Üniversitesi'nden profesör Wu Jinzhong ekibin, net olmayan termal sürüklenme mekanizmaları, malzeme ve yapı arızaları ve test teknolojilerinin eksikliği şeklinde ifade edilebilecek üç ana soruna yöneldiğini söyledi. Wu, bunu zincirin tümünü kapsayan bir güvenlik koruma sistemi kurarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gerçek zamanlı olarak sıcaklık ve gaz emisyonları gibi 12 temel göstergenin izlenmesinde yapay zekadan yararlanan akıllı koruma sistemi, milisaniye seviyesinde risk uyarıları verip acil çevreleme önlemlerini otomatik olarak devreye alarak termal sürüklenmenin kaynağında bloke edilmesini sağlıyor ve böylelikle geleneksel pasif güvenlik yöntemlerinin ötesine geçiyor.

Çin Sivil Havacılık Bilim ve Teknoloji Akademisi'nde araştırmacı olan Yuan Shuai bu teknolojinin, yerel sektördeki kritik boşluğu doldurduğunu ve uluslararası arenada Çin'i tehlikeli malzemelerin havacılık güvenliği konusunda öne çıkardığını belirtti.

Bu inovasyonun ekonomik etkisine dikkat çeken SF Express Başkan Yardımcısı Zhao Ning de salı günü Ezhou'dan havalanan uçağın, ülkenin güneyindeki imalat ve teknoloji merkezi Shenzhen'e iki saat içinde ulaştığını ve teslimatta geleneksel kara taşımacılığına göre yaklaşık yüzde 80 oranında verimlilik artışı sağladığını ifade etti.

Başarıyla tamamlanarak güç bataryalarının hızlı dağıtımına yönelik uygulanabilir bir çözüm ortaya koyan pilot uçuş, teknolojinin laboratuvardan endüstriyel uygulamaya geçişine bir örnek teşkil ediyor.

Wu, güç bataryası tedarik zincirinin standardizasyonunu ileriye taşımak üzere bu teknolojinin tüm ülkede teşvik edileceğini belirtti.

