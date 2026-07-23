Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'li Mevkidaşı Rubio ile Manila'da Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD'li Mevkidaşı Rubio ile Manila'da Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Manila'da yaptığı görüşmede, ABD'nin tek Çin ilkesine bağlı kalması ve Çin'in meşru endişelerini dikkate alması çağrısında bulundu. Taraflar, yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi için stratejik istikrar vurgusu yaptı.

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin son dönemdeki olumsuz açıklama ve eylemlerine dikkat çekerek, ABD tarafına Çin'in temel çıkarlarına saygı gösterme, tek Çin ilkesine bağlı kalma, anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetme ve Çin'in meşru endişelerini dikkate alma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

İki ülke liderlerinin, stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi için yol haritası belirledikleri Beijing'deki tarihi zirveyi hatırlatan Wang, içinde bulunduğumuz yılın, Çin-ABD ilişkileri açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Wang, bunun iki büyük gücün barış içinde bir arada yaşama yolunda attığı önemli bir adım olduğunu, her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Wang, an itibarıyla her iki tarafın üzerine düşenin ise varılan mutabakatı hükümet ve sektörler genelinde bir anlayışa ve somut eyleme dönüştürmek üzere dikkat dağıtıcı unsurlar ve engelleri aşarak iki ülke liderinin belirlediği yolda yürümeye devam etmek olduğunu vurguladı.

Wang, ikili stratejik istikrar yoluyla dünya barışı ve güvenliğini teşvik etmek, Çin ile ABD arasındaki yapıcı etkileşimler yoluyla da uluslararası işbirliğine güçlü ivme kazandırmak üzere ortak çaba gösterme çağrısında bulundu.

İki taraf, gündemdeki uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeyi tatbiki, olumlu ve yapıcı diye nitelendiren taraflar, siyasi ve diplomatik kanalların rolünden etkin şekilde yararlanma, Çin-ABD üst düzey görüşmelerinin bir sonraki aşamasına en iyi şekilde hazırlanma ve stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasında somut ilerleme kaydetme konusunda uzlaştı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler

Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Kene kabusu büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı

Kabus büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı
İşkence detayları dosyada: Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

Tüm birikimlerine 500 bin teklif ettiler! Şehit ailesinin isyanı büyük