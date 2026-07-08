Çin: ABD ve İran Mutabakat Zaptını Tam Olarak Uygulamalı ve Güç Kullanımından Kaçınmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İran'ı mutabakat zaptını uygulamaya, anlaşmazlıkları diyalogla çözmeye ve güç kullanımından kaçınmaya çağırdı. Sözcü, Ortadoğu'da tırmanan gerginliğin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını belirtti.
BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ABD ve İran'ı imzalanan mutabakat zaptını tam olarak uygulamaya, anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye ve güç kullanımından kaçınmaya çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning çarşamba günkü basın toplantısında son dönemde Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü, çatışmanın yeniden alevlenmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ve askeri yöntemlerin temel sorunları çözemeyeceğini ifade etti.
Kaynak: Xinhua