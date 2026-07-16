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Çin: Uluslararası Hukukta Dayanağı Olmayan Tek Taraflı Yaptırımlara Kesinlikle Karşıyız

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası hukuka aykırı ve BMGK tarafından yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını belirtti. ABD'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısının Çinli şirketleri de hedef aldığını ifade eden Lin, gerekli tedbirleri alacaklarını ve çifte standardın geri tepeceğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmeyen tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kısa süre önce hayatını kaybeden ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın öncülük ettiği tasarı, Çin'in de aralarında bulunduğu Rus ham petrolü ve doğalgazının en büyük beş alıcısını hedef alıyor.

Lin, Çinli şirketler ve vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Çifte standart uygulamak, zorlama ve baskıya başvurmak eninde sonunda geri tepecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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