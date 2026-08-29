Pinglu Kanalı Eylül'de Seyrüsefere Açılıyor

NANNİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Pinglu Kanalı, tamamlanan inşaat çalışmalarının onaylanmasının ardından eylül ayında planlanan seyrüsefer açılışına bir adım daha yaklaştı.

Pinglu Kanalı Grubu'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, bölgesel ulaştırma departmanı, deniz güvenliği idaresi ve kanal grubundan temsilcilerin yer aldığı kabul komitesi, su yolu güzergahı, kilit yapıları, şev korumaları ve ekolojik setlerin tamamının tasarım ve teknik şartnamelere uygun olduğunu, ayrıca proje belgelerinin eksiksiz ve düzenli bir şekilde yönetildiğini oybirliğiyle onayladı.

Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerindeki 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, Çin'in iç bölgelerini ASEAN ve diğer küresel pazarlarla bağlayan stratejik bir güzergah konumunda. İnşaatına 28 Ağustos 2022'de başlanan kanalın önümüzdeki ay faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua