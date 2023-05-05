- Çin'de yaşayan Türk vatandaşları sandık başında

PEKİN - Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Çin'de yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'daki başkonsolosluklarda oy kullanma işlemleri yerel saatle 09.00'da başladı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlere katılımına büyük önem verdiğini ve bunun için gerekli altyapıyı hazırladığını kaydetti. Büyükelçi Musa, "Çin'de de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık açtık. Çin'de büyükelçiliğimiz, Şanghay Başkonsolosluğumuz, Guangzhou Başkonsolosluğumuz ve Hong Kong Başkonsolosluğumuz olmak üzere 4 merkezde sandık açtık. Bizim için belirlenen tarihler 5-6-7 Mayıs birinci tur için; ikinci tur için de 21-22 Mayıs olacak. Çin genelinde takriben 4 bin-4 bin 500 seçmenimiz, Pekin bölgesinde bin 200-bin 500 seçmenimiz var" dedi.

2014'teki seçimlere Çin genelindeki katılım oranının yüzde 18 olduğuna, 2018'de bu oranın yüzde 51'e yükseldiğine işaret eden Musa, "Bu kez inşallah vatandaşlarımızın seçimlere yoğun ilgi göstereceğini ümit ediyorum, tahmin ediyorum. Ülkemiz için, memleketimiz için, devletimiz için, yurt dışındaki vatandaşlarımız için, kültür coğrafyamızdaki kıymetli dost ve kardeş ülkelerimiz için, nerede olursa olsun bir şekilde yüzü, gönlü Türkiye'ye dönük herkes için bu seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pekin Büyükelçiliği'ne oy kullanmak için gelen İshak Li, Türkiye'ye ilk kez 1981 yılında gittiğini ve İstanbul Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gördükten sonra ülkede kalarak ticaretle uğraştığını kaydetti. İshak Li, "Ben Çin asıllı Türk'üm. 35 sene İstanbul'da yaşadım. Her zaman Türkiye'nin iyi olmasını çok istiyorum. Türkiye benim ikinci vatanım. İnşallah Türkiye daha iyi bir yere gelecektir" dedi.

Turizm sektöründe çalışan ve Pekin'de yaşayan Anıl Ertaşkın ise, "Herkes oyunu kullandıktan sonra inşallah milletimiz için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Tayland'da yaşayan ve özel bir şirkette yöneticilik yapan Kasım Koray Kurşunoğlu, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası. Bir vatandaş olarak bu vatandaşlık görevimizi yerine getirmenin gururu içindeyim. Önemli bir sorumluluk tabii ki" şeklinde konuştu.

Çin'de yaşayan vatandaşlar, 5-6-7 Mayıs'ta saat 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.