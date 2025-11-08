Çin'de Sürücüsüz Otobüsler Test Edilmeye Başlandı

JİNAN, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da şarj istasyonuna giren sürücüsüz bir otobüs, 4 Kasım 2025.

Çin'in Jinan kentinde sürücüsüz otobüsler, Toplu Taşıma Grubu tarafından yürütülen bir pilot program kapsamında bu yıl haziran ayından bu yana 6,4 kilometrelik bir hatta test ediliyor. Hat üzerinde trafik ışıkları ve yaya geçitleri bulunuyor ve güzergah, U dönüşleri ile şerit değiştirme gibi karmaşık manevraları da içeriyor. Otobüste yer alan sistem, çevredeki nesneleri yakınlıklarına göre farklı renklerle vurgulayarak gerçek zamanlı uyarılar sunuyor. (Fotoğraf: Xiao Haichuan/Xinhua)