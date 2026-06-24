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Çin'de Üst Düzey Ulusal Savunma Yetkilisi Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatıldı

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Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang hakkında ciddi disiplin ve yasa ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang hakkında disiplin ve denetim soruşturması başlatıldı.

Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, idarenin önde gelen parti üyeleri grubu üyesi de olan Bian hakkında ciddi disiplin ve yasa ihlalleri şüphesiyle Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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