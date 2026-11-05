Çin'de ocak-eylül döneminde yeni evlilik akdi sayısı yüzde 9,9 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin'de yeni evlilik sayısı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azaldı.

Vatandaşlık İşleri Bakanlığının verilerine göre, ocak-eylül döneminde 4,64 milyon evlilik akdi yapıldı. Yeni evliliklerin sayısı, 5,15 milyon kişinin evlendiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 geriledi.

Yılın 9 ayında 2,08 milyon kişi boşanırken, boşanmaların sayısı 1,97 milyon kişinin boşandığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.

Yeni evliliklerin sayısı, ertesi yılın doğum sayılarına etki ettiğinden nüfus artış eğiliminin öncü göstergesi kabul ediliyor.

Yeni nesil, evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor

Çin'de 6 milyon 100 bin yeni evlilik akdinin yapıldığı 2024'te yeni evliliklerin sayısı 1980'den bu yana en düşük seviyeye inmişti. 2025'te binde 5,63'e düşen doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviye olmuştu.

Çin nüfusu son 4 yıldır azalıyor. 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine gerilemişti.

Ülkede 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikası, 2016'da 2 çocuğa, 2021'de 3 çocuğa izin verilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesil, evlenme ve çocuk yapma konusunda çekince yaşıyor.

Kaynak: AA