Çin'de Köprü İnşaatında Facia: 12 Ölü, 4 Kayıp

XİNİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyalet yönetimi cuma günü meydana gelen köprü inşaatı kazasının ardından soruşturma ekibi kurdu.

Eyaletteki acil durum yönetim bürosunun verdiği bilgilere göre Huangnan Tibet Özerk İli'nin Jainca ilçesinde, Xining-Chengdu Demiryolu'nun Qinghai bölümünde inşaat halindeki köprüde germe işlemi sırasında çelik halatın kopması sonucu meydana kaza yaşanmıştı. Cuma günü saat 18.00 itibarıyla 12 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de kayboldu.

108 metrelik çelik kiriş kemerinin çökmesine neden olan kaza anında sahada 16 işçi bulunuyordu.

Kaza ile ilgili soruşturma resmen başlatılırken, soruşturma ekibi, koordinasyon, teknik analiz, yönetim incelemesi ve kurtarma değerlendirmesi alanlarında uzmanlaşmış dört birimden oluşuyor.

Ekip, kazanın nedeni ve olayın sorumluları ile disiplin ve yasal işlemler için öneriler içeren bir rapor hazırlayacak.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin Devlet Konseyi'ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu Ofisi'nin, kazayla ilgili soruşturmayı yönlendirmek üzere ilgili makamlarla çalışma grubu oluşturduğunu da belirtti.