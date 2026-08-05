Kunming'de Kimya Tesisi Yangını: 1200 Kişi Tahliye Edildi
Çin'in Kunming kentindeki kimya tesisinde beyaz fosfor yüklemesi sırasında çıkan yangın sonucu 1200'den fazla kişi tahliye edildi. Can kaybı yaşanmayan yangın kontrol altına alındı, üretim durduruldu ve soruşturma başlatıldı.
Çin'in Yünnan eyaletinin Kunming kentindeki bir kimya tesisinde çıkan yangın nedeniyle çevrede yaşayan 1200'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, yangın, tesiste beyaz fosfor yüklemesi sırasında çıktı.
Yetkililer, yangının ardından tesisin çevresinde yaşayan 1200'den fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Yanan fosforun oluşturduğu dumanın bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, dumana maruz kalmanın göz, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabileceği uyarısında bulundu.
Yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadığını aktaran yetkililer, şirketin üretim faaliyetlerini durdurduğunu ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.