Çin'de kaçak maden ocağını su bastı, 7 kişi öldü, 21 kişi gözaltına alındı

Çin'de kaçak maden ocağını su bastı, 7 kişi öldü, 21 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ocakta 7 kişinin cansız bedenini buldu; kaçak madencilik şüphesiyle 21 kişi gözaltına alındı.
Çin'de ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ve terk edilmiş bir maden ocağında 7 kişinin cansız bedenini buldu.
Kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Polis ayrıca bölgede kaçak madencilik yaptıkları şüphesiyle 21 kişiyi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA