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Çin'de kaçak maden ocağını su bastı, 7 kişi öldü, 21 kişi gözaltına alındı

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Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ocakta 7 kişinin cansız bedenini buldu; kaçak madencilik şüphesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Çin'de ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Youyang Tucia ve Miao Özerk İlçesi'nde kapalı ve terk edilmiş bir maden ocağında 7 kişinin cansız bedenini buldu.

Kaçak işletilen maden ocağını su basması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Polis ayrıca bölgede kaçak madencilik yaptıkları şüphesiyle 21 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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