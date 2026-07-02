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Çin'in İlk Sıfır Karbonlu Deniz-nehir Nakliye Rotası Hizmete Açıldı

Çin'in İlk Sıfır Karbonlu Deniz-nehir Nakliye Rotası Hizmete Açıldı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde, 10.000 tonluk tam elektrikli konteyner gemisiyle ilk sıfır karbonlu deniz-nehir kombine taşımacılık rotası resmen başladı. Gemi, yıllık 800 ton yakıt tasarrufu ve 2.000 ton karbondioksit azaltımı sağlayacak.

HANGZHOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in deniz-nehir kombine taşımacılığındaki ilk sıfır karbonlu nakliye rotası, 10.000 tonluk tam elektrikli bir konteyner gemisinin Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Jiaxing Limanı'ndan hareket etmesiyle resmen hizmete girdi.

Salı günü Ningbo-Zhoushan Limanı'na doğru yola çıkarak yeni rotanın ilk seferini gerçekleştiren ve Ningbo Ocean Shipping tarafından işletilen gemi, 127,8 metre uzunluğa, 21,6 metre genişliğe ve 742 TEU (1 TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor) taşıma kapasitesine sahip. Toplam yaklaşık 20.000 kilovatsaat enerji depolama kapasitesi sunan 10 konteyner tipi batarya ile donatılan geminin, yıllık yaklaşık 800 ton yakıt tasarrufu sağlaması ve karbondioksit emisyonlarını 2.000 tondan fazla azaltması bekleniyor.

Jiaxing Limanı, Zhejiang'ın iç su yolu sistemini kıyı nakliye ağıyla birleştiren önemli bir merkez konumundayken, Ningbo-Zhoushan Limanı ise kargo işleme hacmi bakımından dünyanın en işlek limanı olma özelliğini taşıyor.

Jiaxing Deniz Güvenliği İdaresi'ne göre yeni rota, sıfır yakıt tüketimi ve sıfır egzoz emisyonuyla çalışıyor ve taşınan her TEU başına yaklaşık 60 kilogram karbondioksit salımını azaltıyor. Yangtze Nehri Deltası'ndaki ihracatçılara hizmet verecek rota, küresel pazarlara ihracat için düşük karbonlu bir taşımacılık seçeneği sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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