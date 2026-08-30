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Xizang'da Heyelan Bölgesine Yapay Zeka Destekli İzleme

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Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından, bölgede lazer tabanlı yapay zeka izleme cihazları devreye alındı. Kayıpları arama çalışmaları için 2.000'den fazla kurtarma görevlisi gönderildi.

LHASA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın yaşandığı bölgede heyelan ve kaya düşmesi gibi riskleri izlemek için lazer tabanlı yapay zeka izleme cihazı kullanan kurtarma ekipleri, 30 Ağustos 2026.

Heyelan bölgesine, kaybolan kişileri arama ve kurtarma çalışmaları için şu ana kadar 2.000'den fazla kurtarma görevlisi gönderildi. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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