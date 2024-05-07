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Çin'de bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı: 10 ölü 23 yaralı

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Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı.

Çin'in Yünnan eyaletinin Zhenxiong İlçe Halk Hastanesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Olayın nedenleri araştırılıyor.

HASTANE SALDIRISINDA 10 ÖLÜ 23 YARALI

Yerel yetkililer, saldırıda 10 kişinin öldüğünü bildirirken saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Yünnan'a komşu Guicou eyaletinde yayın yapan Guizhou TV televizyonu ise sosyal medya hesabından, saldırıda 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı: 10 ölü 23 yaralı

SOPAYLA KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Devlete ait The Paper haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda, hastane lobisinde elinde bıçakla bir adamın görüldüğü, başka bir kişinin ise kendini büyük bir sopa ile savunmaya çalıştığı görülüyor.

Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı: 10 ölü 23 yaralı

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Devlet medyası saldırının ayrıntılarına değinmese de yetkililer, saldırının nedenlerini ve detaylarını araştırmaya devam ediyorlar. Bu korkunç olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri ve hastane güvenliği konusunda soru işaretleri artmış durumda.

Bıçaklı saldırgan hastanede katliam yaptı: 10 ölü 23 yaralı

Kaynak: AA / Güncel

Çin Saldırı Güvenlik Hastane Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ergün Erkuş:

BU HASTANENİN GÜVENLIĞİ YOKMU..KASAP BİLE BU HIZLA KESEMEZ..DOKTOR OLMA OLASIĞI YÜKSEK ÖLÜM GETİREN NOKTALARINI BİLİYOR..

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