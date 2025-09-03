Çin'de Faşizme Karşı Zaferin 80. Yılı İçin Askeri Geçit Töreni Düzenlendi
Beijing'de, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla büyük bir askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Törende insansız hava araçları ve deniz araçları yer aldı.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.
Çarşamba günü düzenlenen askeri geçit törenine çok sayıda insansız hava aracı savaş birliği, insansız deniz aracı savaş birliği ve insansız hava aracı (İHA) savar birliği katıldı.
