Çin'de Dijital Ekonomi Son 10 Yılda Dört Kattan Fazla Büyüdü

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin dijital ekonomisinin son dönemde hızlı bir büyüme kaydederek 2012'deki 11 trilyon yuandan (1,65 trilyon ABD doları) 2021 yılında 45 trilyon yuanın üzerinde bir büyüklüğe ulaştığını gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, sözü edilen dönemde Çin'in dijital ekonomisinin ülkenin GSYİH'sine oranı da yüzde 21,6'dan yüzde 39,8'e yükseldi.

Çin, dijital altyapı inşa faaliyetlerine hız verdi. Mayıs sonu itibarıyla Çin il düzeyindeki şehirleri fiber-optik ağlarla kapsayan ve 1,7 milyon 5G baz istasyonuna sahip dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan gelişmiş ağ altyapısını inşa etti. Çin; büyük veri, bulut bilişim ve yapay zekanın enerji, sağlık bakım, ulaşım, eğitim ve tarım gibi sektörlerle entegrasyonunu da hızlandırdı. 2021 yılında büyük elektronik bilgi üreticilerinin katma değerli üretimi bir önceki yıla oranla yüzde 15,7 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan bakanlığa göre, yazılım ve bilişim teknoloji hizmetlerinin yanı sıra internet ve internetle ilgili hizmetlerin gelirleri de ç

Xinhua / Güncel