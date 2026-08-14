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Henan'da set çökmesi sonrası tahliye ve onarım

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JİAXİAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yer alan Beiru Nehri'nde yıkılan set bölgesinde devam eden onarım çalışmaları görülüyor, 13 Ağustos 2026.

JİAXİAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yer alan Beiru Nehri'nde yıkılan set bölgesinde devam eden onarım çalışmaları görülüyor, 13 Ağustos 2026.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Jiaxian ilçesinde aşırı yağışlar ve yukarı havzadaki barajlardan yapılan yüksek miktardaki su tahliyesinin ardından Beiru Nehri üzerindeki set çarşamba gecesi çöktü.

Perşembe günü itibarıyla toplam 2.182 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Yıkılan seti onarma ve sızıntıyı kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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