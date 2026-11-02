Çin'de 55 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu tasarısı komitede görüşülmeye başladı

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BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı görüşmeye başladı. Değişiklikle suçların daha etkin şekilde cezalandırılması ve ceza yargılamasında yer alanların haklarının daha iyi korunması amaçlanıyor.

55 maddelik değişiklik tasarısı, iki ayda bir yapılan ve pazartesi başlayıp cuma gününe kadar sürecek oturumda ilk kez görüşülmek üzere komiteye sunuldu.

Tasarıda kişilere yönelik zorlayıcı tedbirler, ceza davalarına konu mal varlıklarının mühürlenmesi, haczedilmesi, dondurulması ve işlemden geçirilmesi, reşit olmayan kişilerin dahil olduğu ceza yargılamaları ve yabancılarla ilgili ceza yargılamaları ile ilgili değişiklikler bulunuyor.

1979'da kabul edilen mevcut Ceza Muhakemesi Kanunu, 1996, 2012 ve 2018 yıllarında değiştirilmişti.

Kaynak: Xinhua