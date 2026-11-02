Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de 55 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu tasarısı komitede görüşülmeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik öngören 55 maddelik tasarıyı görüşmeye başladı. Tasarı, suçların daha etkin cezalandırılmasını ve ceza yargılamasında yer alanların haklarının daha iyi korunmasını amaçlıyor.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı görüşmeye başladı. Değişiklikle suçların daha etkin şekilde cezalandırılması ve ceza yargılamasında yer alanların haklarının daha iyi korunması amaçlanıyor.

55 maddelik değişiklik tasarısı, iki ayda bir yapılan ve pazartesi başlayıp cuma gününe kadar sürecek oturumda ilk kez görüşülmek üzere komiteye sunuldu.

Tasarıda kişilere yönelik zorlayıcı tedbirler, ceza davalarına konu mal varlıklarının mühürlenmesi, haczedilmesi, dondurulması ve işlemden geçirilmesi, reşit olmayan kişilerin dahil olduğu ceza yargılamaları ve yabancılarla ilgili ceza yargılamaları ile ilgili değişiklikler bulunuyor.

1979'da kabul edilen mevcut Ceza Muhakemesi Kanunu, 1996, 2012 ve 2018 yıllarında değiştirilmişti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı

Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte alınan karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası

Yerli mi yabancı mı derken düğüm çözüldü! İşte Fener'in yeni hocası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
Belçika Başbakanı istifa etti! Kral'ın kararı herkesi şaşırttı

Belçika Başbakanı istifa etti! Kralın kararı herkesi şaşırttı
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar

EYT'yi kıl payı kaçıranları umutlandıran haber! Detaylar belli oldu