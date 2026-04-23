Çin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çin'in başkenti Pekin'de kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 23 Nisan dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe konuk olan Çinli çocuklar, Türk akranlarıyla eğlenerek bayramın coşkusunu yaşadı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin, demokratik bir devletin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün olduğunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusal egemenliği sağlayan önemli bir dönüm noktası olan, Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu günü, yine Türkiye'nin geleceği olan çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Türkiye'nin başvurusuyla 1979 yılının, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Çocuk Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ünal, o tarihten itibaren bu anlamlı bayramın, her 23 Nisan günü, Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerinde, barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü mesajıyla, dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla coşkuyla kutlandığını ifade etti.

Ünal, bu anlamlı günü Çinli dostlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarının altını çizerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisini dile getirdi.

Pekin Büyükelçiliği'ndeki 23 Nisan kutlamasına, Çin'de yaşayan Türk vatandaşları ve çocuklarının yanı sıra Çinli çocuklar da ilgi gösterdi.

Türk ve Çinli çocuklar, şiir ve müzik dinletileri ile gösteriler sahneleyerek birlikte eğlendi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
