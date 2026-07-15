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Pekin'de 15 Temmuz Anma Programı

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Çin'in başkenti Pekin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çin'in başkenti Pekin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Selçuk Ünal'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı video gösterildi.

Büyükelçi Ünal konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 10 yıl önce demokrasiyi hedef aldığını, milletin canına kastederek Türkiye'yi ele geçirmek amacıyla darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Türk milletinin FETÖ'nün hain teşebbüsünü akamete uğrattığını ve iradesini çalmak isteyenlere fırsat vermediğini belirten Ünal, "Bu uğurda 253 vatandaşımız şehit, 3 bine yakın vatandaşımız gazi olmuştur. O gün, hain darbe girişimi karşısında sergilenen güçlü irade, cesaret ve demokrasiye bağlılık, milletimizin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve geleceğine göz dikenleri alaşağı etmeye her zaman muktedir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk milleti, 'İrade Bizim, Zafer Bizim!' demiştir." ifadelerini kullandı.

Ünal, 15 Temmuz'un 10'uncu yılının, bu mücadelenin yalnızca anıldığı değil, anlamının derinleştiği, toplumsal hafızada kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarımında yeni bir aşamaya geçildiği önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, benzeri az görülen bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Ünal, "Kendini sivil toplum kuruluşu, eğitim kurumu ya da dini topluluk kisvesi altında gizleyerek dijital mecralar dahil her alanda faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Dost ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının önemli bir bölümü, devletimizin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası işbirliği sayesinde etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Ünal, FETÖ'nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler açısından da ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi vatanları uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını söyledi.

Programın ardından davetliler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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