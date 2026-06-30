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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin 10. yılı vurgulanırken, stratejik ortaklık ve bölgesel işbirliği ele alındı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, salı günü Beijing'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Han salı günü gerçekleşen görüşmede son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişiminin sağlam ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Suudi Arabistan arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Han, ikili ilişkilerde yeni ilerleme kaydedilmesini teşvik etmek amacıyla iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, üst düzey etkileşimi artırmak ve tatbiki işbirliğini genişletmek üzere Suudi Arabistan ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Han, Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Suudi Arabistan'ın, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Faysal ise Suudi Arabistan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişiminin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını söyledi. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını dile getiren Faysal, ikili ilişkileri ilerletmeye devam etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Faysal, iki tarafın çok taraflı alanlarda işbirliğini güçlendirmesi, bölgede ve dünyada barış ve istikrarı ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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