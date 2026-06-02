Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Brezilya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Han pazartesi günkü görüşmede, ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğu inşasının, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde istikrarlı ve kesintisiz şekilde ilerlediğini belirterek, ikili ilişkileri her zaman uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alıp geliştirdiklerini söyledi.

Han, iki lider arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey stratejik koordinasyonu güçlendirmek ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarının korunması ile ortak kalkınmanın teşvik edilmesinde büyük bir ülke olarak sorumluluk üstlenmek üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin ile Brezilya arasındaki tatbiki işbirliğinin, son derece tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve özü itibarıyla önemli bir itici güce sahip olduğunu vurgulayan Han, iki tarafın da işbirliğinde daha yüksek katma değere ve daha büyük stratejik öneme sahip olacak şekilde bilim ve teknolojinin payını artırmaya çalışmak için Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi gibi mekanizmaların rolünden daha iyi yararlanması gerektiğini dile getirdi.

Vieira ise günümüzde çok taraflılığın benzeri görülmemiş bir darbe aldığına dikkat çekerek, Brezilya ile Çin'in ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını derinleştirmesinin özellikle önemli olduğunu belirtti. Vieira, Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin koordinasyon rolünü ortaklaşa güvence altına almak ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

